Госдума приняла в первом чтении законопроект об автономной работе рунета
Государственная дума РФ 12 февраля в первом чтении приняла законопроект об обеспечении работы рунета в случае его отключения от всемирной сети
В документе говорится о создании национальной системы получения информации о доменных именах или сетевых адресах. Роскомнадзор будет определять требования к этой системе, порядок ее создания и правила использования.
В пояснительной записке сказано, что проект подготовили «с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США», передает RT.
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Как писали Юга.ру, в марте 2018 года советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко заявил, что страна технически готова к отключению от мировой сети. Ранее он предлагал брать пример с Китая.
«Безусловно, контроль нужен, потому что не существует ни одной возможности это предотвратить. Китай менее щепетилен к мнению общества, они оценили угрозу и ограничили интернет. Теперь у них таких проблем нет», — заявил он.
В июне Владимир Путин уволил Клименко.
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