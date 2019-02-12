Госдума приняла в первом чтении законопроект об автономной работе рунета

Государственная дума РФ 12 февраля в первом чтении приняла законопроект об обеспечении работы рунета в случае его отключения от всемирной сети

В документе говорится о создании национальной системы получения информации о доменных именах или сетевых адресах. Роскомнадзор будет определять требования к этой системе, порядок ее создания и правила использования.

В пояснительной записке сказано, что проект подготовили «с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США», передает RT.