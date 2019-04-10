Клиенты Сбербанка второй раз за три дня пожаловались на работу банкоматов и приложения

Сбербанк России 10 апреля сообщил о сбоях в работе интернет-банка, мобильного банка и банкоматов

При попытке зайти в приложение банка появляется сообщение о том, что операция временно недоступна.

В пресс-службе Сбербанка сообщили, что профильные подразделения работают над устранением сбоя и в ближайшее время проблема будет решена, пишет «Интерфакс».