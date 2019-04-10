Клиенты Сбербанка второй раз за три дня пожаловались на работу банкоматов и приложения
Сбербанк России 10 апреля сообщил о сбоях в работе интернет-банка, мобильного банка и банкоматов
При попытке зайти в приложение банка появляется сообщение о том, что операция временно недоступна.
В пресс-службе Сбербанка сообщили, что профильные подразделения работают над устранением сбоя и в ближайшее время проблема будет решена, пишет «Интерфакс».
Как сообщали Юга.ру, в предыдущий раз клиенты Сбербанка столкнулись с проблемами в работе сервисов 8 апреля.
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