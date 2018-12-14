В Краснодаре двое пьяных мужчин стреляли с балкона. Потом один из них выпал из окна

В Краснодаре возбудили уголовное дело о хулиганстве против двух местных жителей, которые устроили стрельбу

Местные жители сообщили в полицию о том, что двое мужчин стреляют с балкона второго этажа многоквартирного дома на улице Дунаевского. Прибывшие на место правоохранители обнаружили на улице пьяного молодого человека, который выпал из окна квартиры, указанной очевидцами. Им оказался 25-летний житель Туапсинского района, от госпитализации он отказался.

Парень объяснил полицейским, что выпивал в гостях у своего друга. Хозяин квартиры показал ему коллекцию охолощенного оружия и предложил немного пострелять. Молодые люди сделали 20 выстрелов в воздух, после чего туапсинец перепутал окно со входной дверью и выпал на улицу.

Полицейские зашли в квартиру 38-летнего уроженца Камчатского края, который тоже был пьян. Хозяин жилища не смог объяснить причины своих поступков.

Во время обыска квартиры полицейские обнаружили и изъяли охолощенные пистолет Макарова и автомат Калашникова, а также холостые патроны к ним и муляж гранаты Ф-1. Хозяин рассказал, что купил оружие в интернете.

Кроме того, полицейские нашли в квартире несколько поддельных удостоверений сотрудников правоохранительных органов. Документы отправили на экспертизу. Установлено, что задержанные молодые люди не имеют отношения к силовым структурам.