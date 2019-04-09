«Локомотив-Кубань» вырвал победу у «Автодора» в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты «Локомотива-Кубани» на последней минуте вырвали победу у саратовского «Автодора» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

Встреча, прошедшая в краснодарском «Баскет-Холле» 9 апреля, завершилась со счетом 95:91. Хозяева повели в первой десятиминутке (21:18), во втором и третьем отрезке игры лидировали гости (19:24; 27:35). В заключительном тайме «железнодорожникам» удалось сравнять счет, а на последней минуте атакующий защитник Дмитрий Кулагин провел две точные атаки, которые принесли краснодарцам победу (28:14).

Самым результативным в составе победителей стал форвард Доррел Райт, набравший 19 очков. У гостей 21 балл на свой счет записал Дэвид Кравиш.