«Локомотив-Кубань» вырвал победу у «Автодора» в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты «Локомотива-Кубани» на последней минуте вырвали победу у саратовского «Автодора» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ
Встреча, прошедшая в краснодарском «Баскет-Холле» 9 апреля, завершилась со счетом 95:91. Хозяева повели в первой десятиминутке (21:18), во втором и третьем отрезке игры лидировали гости (19:24; 27:35). В заключительном тайме «железнодорожникам» удалось сравнять счет, а на последней минуте атакующий защитник Дмитрий Кулагин провел две точные атаки, которые принесли краснодарцам победу (28:14).
Самым результативным в составе победителей стал форвард Доррел Райт, набравший 19 очков. У гостей 21 балл на свой счет записал Дэвид Кравиш.
Результат встречи позволил «красно-зеленым» сохранить минимальный отрыв от «Зенита» и «Астаны» в гонке за местом в первой четверке турнирной таблицы чемпионата.
Следующую игру «Локо» проведет 15 апреля в гостях у «Астаны».
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