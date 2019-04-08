В Краснодаре после ДТП перевернулась машина каршеринга

Краснодарский край

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В Краснодаре вечером 7 апреля произошло ДТП, после которого перевернулась машина каршеринга

Авария случилась в 21:05 на пересечении улиц Карла Маркса и Головатого. Водитель автомобиля Datsun ехал в сторону улицы Северной, когда на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу машине каршеринга Hyundai и врезался в нее.

От удара автомобиль Hyundai перевернулся. В результате аварии пострадал ее 34-летний пассажир, ему назначили амбулаторное лечение, рассказала порталу Юга.ру инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару Наталья Ляшенко. 

Как сообщали Юга.ру, Краснодарский край занял первое место по количеству погибших в ДТП в 2018 году.

ДТП Краснодар
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