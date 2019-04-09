Исследование: 80% электрокабелей на рынке Кубани оказалось контрафактом

В Краснодарском крае с начала 2018 года проходило исследование электротехнической продукции в рамках федерального проекта «Кабель без опасности»

Выяснилось, что 80% образцов товаров, купленных на оптовых точках, строительных рынках и в крупных сетевых магазинах, не смогли выдержать лабораторные испытания. Об этом 5 апреля порталу Юга.ру сообщил замгендиректора НП «Ассоциация "Электрокабель"», координатор проекта «Кабель без опасности» Владимир Кашкин.

«О результатах проверки, показавшей что 80% продукции является контрафактом, было доложено губернатору края Вениамину Кондратьеву. Принято решение о необходимости проверочных мероприятий не только там, где продукцию покупает потребитель, но и на объектах строительства, где она применяется монтажными организациями и застройщиками», — рассказал Владимир Кашкин.

В первом полугодии 2019 года определили перечень строительных объектов в Краснодаре и Новороссийске, где пройдут проверки. В первую очередь решили обследовать те стройки, где задействованы бюджетные средства и объекты социального назначения — школы, детские сады, физкультурно-оздоровительные комплексы. Так в апреле прошли проверки на семи объектах в Краснодаре. Через 2 месяца будут известны результаты испытаний отобранных образцов кабелей. В ближайших планах проверки еще на трех объектах в Новороссийске.

На сегодняшний день штрафы для недобросовестных производителей и дистрибьюторов составляют от 100 до 300 тыс. рублей. По мнению эксперта, одним из главных факторов, который способен урегулировать ситуацию, должно стать ужесточение законодательства.

«Порядок применения штрафа достаточно сложный, но даже если его наложить, то 100 тыс. рублей даже для небольшого предприятия не являются серьезным аргументом. Поэтому мы готовим пакет предложений, направленных на усиление ответственности за изготовление и сбыт фальсифицированной и контрафактной продукции. Мы предлагаем увеличить штрафы до 3 млн рублей», — сказал Владимир Кашкин.