Кубань стала третьей в России по количеству зарегистрированных преступлений

Ингушетия, Краснодарский край

Распечатать

Краснодарский край занял третье место в рейтинге регионов РФ по числу зарегистрированных преступлений за 2018 год

Рейтинг самых безопасных регионов составили на основе данных об уровне преступности, которые предоставило МВД.

Самое большое число преступлений зарегистрировали в Москве (более 140 тыс.), на втором месте Московская область (80,2 тыс.), на третьем — Краснодарский край (68,1 тыс.).

Самым безопасным регионом назвали Чукотку: там за год зарегистрировали 748 преступлений. На втором месте идет Ненецкий автономный округ — 857 преступлений, третьей оказалась Ингушетия — 1,6 тыс. преступлений.

Половина всех зарегистрированных преступлений — хищение имущества, сообщает 3 апреля RT.

Как писали Юга.ру, в феврале Краснодарский край вошел в топ-10 регионов России с наилучшим качеством жизни по версии РИА «Рейтинг». Первые места в топе заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Безопасность Полиция Рейтинги
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Главой МВД на Кубани стал экс-руководитель полиции Тверской области
Началась регистрация на площадки «Тотального диктанта»
Кубань стала третьей в России по количеству зарегистрированных преступлений
В Ингушетии начались обыски у подозреваемых в нападении на ОМОН во время митинга — РАПСИ
На мэра Евпатории завели уголовное дело
Василий Уткин заявил, что на него напали

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале