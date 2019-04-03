Кубань стала третьей в России по количеству зарегистрированных преступлений

Краснодарский край занял третье место в рейтинге регионов РФ по числу зарегистрированных преступлений за 2018 год

Рейтинг самых безопасных регионов составили на основе данных об уровне преступности, которые предоставило МВД. Самое большое число преступлений зарегистрировали в Москве (более 140 тыс.), на втором месте Московская область (80,2 тыс.), на третьем — Краснодарский край (68,1 тыс.). Самым безопасным регионом назвали Чукотку: там за год зарегистрировали 748 преступлений. На втором месте идет Ненецкий автономный округ — 857 преступлений, третьей оказалась Ингушетия — 1,6 тыс. преступлений. Половина всех зарегистрированных преступлений — хищение имущества, сообщает 3 апреля RT.