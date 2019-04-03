Кубань стала третьей в России по количеству зарегистрированных преступлений
Краснодарский край занял третье место в рейтинге регионов РФ по числу зарегистрированных преступлений за 2018 год
Рейтинг самых безопасных регионов составили на основе данных об уровне преступности, которые предоставило МВД.
Самое большое число преступлений зарегистрировали в Москве (более 140 тыс.), на втором месте Московская область (80,2 тыс.), на третьем — Краснодарский край (68,1 тыс.).
Самым безопасным регионом назвали Чукотку: там за год зарегистрировали 748 преступлений. На втором месте идет Ненецкий автономный округ — 857 преступлений, третьей оказалась Ингушетия — 1,6 тыс. преступлений.
Половина всех зарегистрированных преступлений — хищение имущества, сообщает 3 апреля RT.
Как писали Юга.ру, в феврале Краснодарский край вошел в топ-10 регионов России с наилучшим качеством жизни по версии РИА «Рейтинг». Первые места в топе заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область.
Блогер Джонни Тикл провел выходные на Кубани и рассказал об этом на YouTube
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