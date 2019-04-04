В Дагестане и Чечне произошли землетрясения

Дагестан, Чечня

Распечатать

У побережья Дагестана и недалеко от чеченского Хасавюрта 3 апреля произошли землетрясения

Подземный толчок магнитудой 3,2 зафиксировали в 15:46 в 64 км от Махачкалы. Эпицентр располагался в Каспийском море на глубине 10 км, говорится на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Другое землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Чечне в 23:33. Эпицентр находился на глубине 10 км в Ножай-Юртовском районе недалеко от Хасавюрта.

Эпицентр землетрясения в Дагестане © Скриншот с сайта «Яндекс. Карты»
Эпицентр землетрясения в Чечне © Скриншот с сайта «Яндекс. Карты»
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Впервые за 45 лет в Кавказском заповеднике стало больше рысей
Галицкий не собирается открывать новый большой бизнес и хочет тратить деньги в Краснодаре
Спустя девять дней МакГрегор решил вернуться в спорт
Галицкий наконец рассказал, почему решил продать «Магнит»
В Майкопе назначили нового прокурора
В России обсуждают возможность введения маткапитала на первого ребенка

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале