В Дагестане и Чечне произошли землетрясения

У побережья Дагестана и недалеко от чеченского Хасавюрта 3 апреля произошли землетрясения

Подземный толчок магнитудой 3,2 зафиксировали в 15:46 в 64 км от Махачкалы. Эпицентр располагался в Каспийском море на глубине 10 км, говорится на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.