В Дагестане и Чечне произошли землетрясения
У побережья Дагестана и недалеко от чеченского Хасавюрта 3 апреля произошли землетрясения
Подземный толчок магнитудой 3,2 зафиксировали в 15:46 в 64 км от Махачкалы. Эпицентр располагался в Каспийском море на глубине 10 км, говорится на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Другое землетрясение магнитудой 3,4 произошло в Чечне в 23:33. Эпицентр находился на глубине 10 км в Ножай-Юртовском районе недалеко от Хасавюрта.
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