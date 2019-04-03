В тисо-самшитовой роще Сочи на туристическую тропу сошел сель и упало дерево
В Хостинской тисо-самшитовой роще в апреле один из участков маршрута «В глубь веков» пострадал от селя и рухнувшего дерева
Грязевая масса с камнями и обломками деревьев полуметровым слоем укрыла 15 метров тропы и согнула металлические ограждения.
«Сотрудники уже восстановили тропу. Все пришлось делать вручную, так как техника здесь не проедет, дорог нет — только тропы», — рассказали в пресс-службе Кавказского заповедника.
Кроме того, сильный порыв ветра с корнем вырвал из сырой земли дерево и повалил на пересечении трех экскурсионных маршрутов — Большого и Малого колец, и «В глубь веков». Упавшее дерево повредило несколько метров тропы и сломало металлические поручни.
Сотрудники заповедника отметили, что такие происшествия на территории рощи случаются по погодным и ландшафтным причинам.
«В дождливые дни грунтовые обвалы и осыпи, падение деревьев в роще — явление, увы, нередкое. В первую очередь госинспекторы расчищают полотно и ремонтируют ограждения экскурсионных троп. Работу выполняют оперативно, чтобы ничто не мешало посетителям рощи совершать прогулки по экскурсионным маршрутам», — заключили в заповеднике.
Блогер Джонни Тикл провел выходные на Кубани и рассказал об этом на YouTube
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.