В тисо-самшитовой роще Сочи на туристическую тропу сошел сель и упало дерево

В Хостинской тисо-самшитовой роще в апреле один из участков маршрута «В глубь веков» пострадал от селя и рухнувшего дерева

Грязевая масса с камнями и обломками деревьев полуметровым слоем укрыла 15 метров тропы и согнула металлические ограждения.

«Сотрудники уже восстановили тропу. Все пришлось делать вручную, так как техника здесь не проедет, дорог нет — только тропы», — рассказали в пресс-службе Кавказского заповедника.

Кроме того, сильный порыв ветра с корнем вырвал из сырой земли дерево и повалил на пересечении трех экскурсионных маршрутов — Большого и Малого колец, и «В глубь веков». Упавшее дерево повредило несколько метров тропы и сломало металлические поручни.

Сотрудники заповедника отметили, что такие происшествия на территории рощи случаются по погодным и ландшафтным причинам.

«В дождливые дни грунтовые обвалы и осыпи, падение деревьев в роще — явление, увы, нередкое. В первую очередь госинспекторы расчищают полотно и ремонтируют ограждения экскурсионных троп. Работу выполняют оперативно, чтобы ничто не мешало посетителям рощи совершать прогулки по экскурсионным маршрутам», — заключили в заповеднике.