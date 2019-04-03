На Ставрополье полицейский устроил смертельное ДТП, сбежал с места аварии и пошел в кафе
Бывшего полицейского из Ставрополья приговорили к 4,5 годам колонии-поселения за ДТП с двумя погибшими
Авария произошла 11 сентября 2017 года на трассе Ставрополь — Изобильный — Новоалександровск — Красногвардейское.
33-летний оперуполномоченный отдела МВД России по Изобильненскому городскому округу Роман Рыжонков за рулем автомобиля ВАЗ-217230 выехал на встречку и врезался в машину ВАЗ-21043. После столкновения полицейский скрылся с места ДТП и отправился в кафе, где его позже задержали.
В результате аварии 45-летняя пассажирка ВАЗ-21043 скончалась на месте, а 48-летний водитель умер в больнице.
Полицейский был уволен из органов МВД. Суд признал его виновным по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение смерти двух лиц).
Мужчину приговорили к 4,5 годам колонии-поселения и на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Кроме того, суд обязал экс-полицейского возместить дочери погибшей женщины моральный вред в размере 700 тыс. рублей, сообщили 3 апреля в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю
Как сообщали Юга.ру, в феврале суд приговорил экс-полицейского из Севастополя к шести годам колонии-поселения за аварию с двумя погибшими.
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