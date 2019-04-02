Акция «Краснодар - 10 тысяч деревьев» прошла в Прикубанском округе

В Прикубанском округе Краснодара поддержали запущенный мэром Евгением Первышовым челлендж по высадке в городе 10 тыс. деревьев

Акция стартовала 30 ноября в Народном парке Комсомольского микрорайона. Принявший в ней участие Первышов передал эстафету Александру Журавлеву — главе Прикубанского округа, самого большого в городе. И 2 апреля Журавлев вместе с жителями округа принял участие в высадке 10 молодых платанов на территории 1-го отделения учхоза «Кубань» в районе сквера Кленового.

Глава округа в свою очередь передал эстафету главам трех остальных округов Краснодара. К акции также планируют присоединиться крупные компании города, в том числе портал Юга.ру.

Суть нового челленджа — высадить дерево, сфотографировать его, выложить в инстаграм с хэштегом #10000деревьев и #10000деревьевкраснодару, отметить друзей, которым передаешь эстафету.

«Социальные сети — сила, она объединяет людей, и у нас есть все шансы сделать наш город еще более зеленым. Уверен, если каждый высадит по дереву, город станет значительно зеленее, ухоженнее и красивее, а воздух чище. Благодаря поддержке этой акции в соцсетях, с инициативой присоединиться к ней уже вышли многие предприятия, представители общественности, студенты и школьники», — отметил Александр Журавлев.