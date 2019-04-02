В Дагестане открылось первое в России кафе, где персонал - люди с ограниченными возможностями

В Махачкале 1 апреля состоялось торжественное открытие социального кафе «Время перемен»

Это первое в России заведение, где посетителей обслуживают люди с ограниченными возможностями. Также место оборудовано и для посетителей с ограниченными возможностями здоровья — оно полностью отвечает требованиям безбарьерной среды, передает РИА «Дагестан».

В пресс-службе мэрии города уточнили, что реализация проекта позволила получить работу 15 людям с особенностями физического и психического развития. Для кафе закупили оборудование, позволяющее максимально автоматизировать процесс, чтобы они смогли на нем работать. С персоналом работают специальные тренеры и два повара-наставника. Общая площадь заведения составила 200 кв. метров, на втором этаже оборудован зал для занятий с детьми с особенностями развития.

Идейный вдохновитель проекта — руководитель Дагестанской региональной общественной организации помощи инвалидам «Жизнь без слез» Айшат Гамзаева. По ее словам, идея создания такого кафе возникла у нее еще в 2015 году во время одной из командировок.

«Хотелось дать возможность людям с ограниченными возможностями самореализоваться, чтобы они могли самостоятельно жить, зарабатывать. Долго вынашивали эту идею, было много сомнений. Благодаря президентскому гранту началась ее реализация. Кроме того, это кафе и клуб по интересам для таких людей, для их семей», — цитирует Гамзаеву ТАСС.

Она отметила, что основная миссия кафе — это социальная адаптация и интеграция людей с особенностями развития и разрушение стереотипов о них.

В 2017 году проект кафе «Время перемен» победил в конкурсе Фонда президентских грантов, на его реализацию было выделено 2 млн рублей. Реальная стоимость проекта составила около 8 млн рублей, основную часть финансирования составили средства спонсоров и благотворительных фондов.

В планах у «Жизни без слез» — открыть учебный класс, где подростки с ограниченными возможностями здоровья смогут выучиться на помощников поваров. Помочь с их дальнейшим трудоустройством обещали дагестанские рестораторы.