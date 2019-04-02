Кубань, Ставрополье и Ростовская область попали в топ-10 регионов РФ по росту рынка каршеринга

Сбербанк провел анализ рынка каршеринга в России, результаты которого показали многократный рост в 2018 году

Все ключевые показатели — число пользователей, выручка, парк автомобилей — в прошлом году выросли более чем в пять раз.

Если в декабре 2017 года 51,6 тыс. россиян ежемесячно тратили на кратковременную аренду автомобиля 295,3 млн рублей, то в декабре 2018-го число выросло до 228,8 тыс. человек, а их совокупные расходы на каршеринг составили 951,5 млн рублей. В январе 2019-го эта цифра уже превысила 1 млрд руб.

По итогам всего прошлого года выручка компаний этого сектора составила 7 млрд рублей. В среднем пользователь тратит на каршеринг 3469 руб. в месяц, средняя цена его поездки составляет 260 рублей.