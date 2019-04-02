Кубань, Ставрополье и Ростовская область попали в топ-10 регионов РФ по росту рынка каршеринга
Сбербанк провел анализ рынка каршеринга в России, результаты которого показали многократный рост в 2018 году
Все ключевые показатели — число пользователей, выручка, парк автомобилей — в прошлом году выросли более чем в пять раз.
Если в декабре 2017 года 51,6 тыс. россиян ежемесячно тратили на кратковременную аренду автомобиля 295,3 млн рублей, то в декабре 2018-го число выросло до 228,8 тыс. человек, а их совокупные расходы на каршеринг составили 951,5 млн рублей. В январе 2019-го эта цифра уже превысила 1 млрд руб.
По итогам всего прошлого года выручка компаний этого сектора составила 7 млрд рублей. В среднем пользователь тратит на каршеринг 3469 руб. в месяц, средняя цена его поездки составляет 260 рублей.
В середине 2017 года на рынке каршеринга активно работали пять компаний, в начале прошлого года — уже 13 предприятий, сообщили 2 апреля в пресс-службе «Сбербанка».
Лидером в рейтинге регионов с наибольшим количеством поездок стала Москва, на нее приходится 85%. К концу 2018 года парк каршеринговых машин там составлял 16 тыс. единиц, во всех остальных регионах — суммарно около 3,8 тыс. автомобилей. За первые месяцы 2019 года столичный парк увеличился до 18 тыс. машин.
В Москве пользователи каршеринга совершили в среднем 33 поездки в год, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 21 поездку. В топ-10 российских регионов по развитию рынка каршеринга вошли Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский край. Среднее количество поездок в южных регионах — от 18 до 21, средний чек — 263-275 рублей за поездку.
Пик пользования каршерингом приходится на вторую половину дня. Водители старше 66 лет чаще всего берут такие машины в районе 17:00, более молодые — после 20:00. Если человек редко прибегает к услугам каршеринга, он, как правило, делает это по выходным.
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