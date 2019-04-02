В Адыгее вдвое увеличили размер премий для победителей конкурса региональных СМИ
В Адыгее с 2019 года в два раза увеличили фонд ежегодного конкурса на премию главы республики в области журналистики
Об этом решении руководитель региона Мурат Кумпилов сообщил 1 апреля.
Мурат Кумпилов выразил надежду на то, что увеличение премий стимулирует журналистов к повышению профмастерства и создаст конкурентную среду при выборе лучших работ по итогам года.
С этого года премиальный фонд конкурса вырастет в два раза — со 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей, уточнили в комитете республики по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ.
По условиям конкурса, который проводится с 2008 года, учреждаются две ежегодные премии главы Адыгеи — для печатных и электронных СМИ региона. Ранее победители получали по 50 тыс. рублей, теперь размер каждой премии составит 100 тыс. рублей.
Мурат Кумпилов поручил руководителю комитета республики по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ Аскеру Шхалахову создавать условия для развития местных СМИ.
«Особую роль в сохранении межнационального согласия, повышении имиджа республики играют СМИ. Важно использовать новые актуальные формы взаимодействия для повышения образовательной, социальной и культурно-просветительской деятельности в регионе. Все эти факторы в конечном итоге работают на гармонизацию межнациональных отношений», — заключил Мурат Кумпилов.
Блогер Джонни Тикл провел выходные на Кубани и рассказал об этом на YouTube
Статьи Партнерский«Пусть вся Россия знает, что Кубань — лучший регион страны»
Кто и как делает YouTube-канал «Южанин»
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.