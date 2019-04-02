В Адыгее вдвое увеличили размер премий для победителей конкурса региональных СМИ

В Адыгее с 2019 года в два раза увеличили фонд ежегодного конкурса на премию главы республики в области журналистики

Об этом решении руководитель региона Мурат Кумпилов сообщил 1 апреля.

Мурат Кумпилов выразил надежду на то, что увеличение премий стимулирует журналистов к повышению профмастерства и создаст конкурентную среду при выборе лучших работ по итогам года.

С этого года премиальный фонд конкурса вырастет в два раза — со 100 тыс. рублей до 200 тыс. рублей, уточнили в комитете республики по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ.

По условиям конкурса, который проводится с 2008 года, учреждаются две ежегодные премии главы Адыгеи — для печатных и электронных СМИ региона. Ранее победители получали по 50 тыс. рублей, теперь размер каждой премии составит 100 тыс. рублей.

Мурат Кумпилов поручил руководителю комитета республики по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ Аскеру Шхалахову создавать условия для развития местных СМИ.

«Особую роль в сохранении межнационального согласия, повышении имиджа республики играют СМИ. Важно использовать новые актуальные формы взаимодействия для повышения образовательной, социальной и культурно-просветительской деятельности в регионе. Все эти факторы в конечном итоге работают на гармонизацию межнациональных отношений», — заключил Мурат Кумпилов.