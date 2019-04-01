Сотрудника аэропорта Сочи посмертно наградили за спасение пассажиров горящего самолета
Сотрудник международного аэропорта Сочи Владимир Бегиян посмертно награжден медалью за спасение пассажиров во время ЧП с самолетом 1 сентября 2018 года
Согласно указу президента России «О награждении государственными наградами РФ» от 28 марта, руководитель комплексной смены центра управления ресурсами аэропорта Сочи награждается медалью «За спасение погибавших».
Ночью 1 сентября самолет Boeing, летевший из Москвы в Сочи, во время посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, попал в русло реки и загорелся. В результате пострадали 18 человек, в том числе дети.
Владимир Бегиян умер от сердечного приступа во время проведения оперативных мероприятий. Он проработал в Международном аэропорту Сочи с 1985 года.
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