В Новороссийске три студента пострадали при взрыве снаряда гранатомета
В Новороссийске 1 апреля трое студентов получили ранения при взрыве учебного снаряда
Инцидент произошел на втором этаже жилого дома.
Двое 18-летних и 17-летний студенты нашли учебный снаряд от гранатомета и принесли его домой, чтобы рассмотреть. Из-за неосторожного обращения он взорвался. В результате троих парней с травмами доставли в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В пресс-службе администрации Новороссийска порталу Юга.ру сообщили, что погибших нет.
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