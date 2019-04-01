В Новороссийске три студента пострадали при взрыве снаряда гранатомета

Краснодарский край

Распечатать

В Новороссийске 1 апреля трое студентов получили ранения при взрыве учебного снаряда

Инцидент произошел на втором этаже жилого дома.

Двое 18-летних и 17-летний студенты нашли учебный снаряд от гранатомета и принесли его домой, чтобы рассмотреть. Из-за неосторожного обращения он взорвался. В результате троих парней с травмами доставли в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В пресс-службе администрации Новороссийска порталу Юга.ру сообщили, что погибших нет.

Взрыв Новороссийск Полиция
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Новороссийске три студента пострадали при взрыве снаряда гранатомета
В первые дни апреля на Кубани будет дождливо и потеплеет до 18 °С
На Украине состоится второй тур выборов президента
На Кубани молодой водитель погиб в ДТП с грузовиком
Организатор ралли в Геленджике рассказал о причинах смертельной аварии
Марафонец из Адыгеи решил побить мировой рекорд и пробежать без остановки 560 км

Лента новостей

Статьи

Концерт Сергея Лазарева, спектакль «Насморк»

И другие события Краснодара с 1 по 7 апреля

Статьи Партнерский

Экзамены близко. Три способа хорошо подготовиться, чтобы успешно сдать ЕГЭ и ОГЭ

Советы и рекомендации

Статьи

Танго-шоу, классическая музыка, турнир по боксу

И другие события Сочи в апреле

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале