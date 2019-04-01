В Новороссийске три студента пострадали при взрыве снаряда гранатомета

В Новороссийске 1 апреля трое студентов получили ранения при взрыве учебного снаряда

Инцидент произошел на втором этаже жилого дома.

Двое 18-летних и 17-летний студенты нашли учебный снаряд от гранатомета и принесли его домой, чтобы рассмотреть. Из-за неосторожного обращения он взорвался. В результате троих парней с травмами доставли в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В пресс-службе администрации Новороссийска порталу Юга.ру сообщили, что погибших нет.