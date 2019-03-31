В Дагестане лавина заблокировала дорогу к трем селам, расчистить ее пока не могут
В Тляратинском районе Дагестана 30 марта на дорогу сошла лавина, отрезав от мира три населенных пункта
Инцидент произошел на 17-м километре дороги Тлярата — Гиндиб. В результате схода лавины никто не пострадал, однако на кадрах с места ЧП видно, как снежная масса накрывает стоявший на дороге грузовик.
В результате оказались заблокированными три села: Гиндиб, Кардиб и Хадиял. Объездной дороги к ним нет, пока возможен только пеший переход.
«Аварийно-восстанавительные работы провести 30 марта не предоставилось возможным в связи с возможной угрозой повторного схода лавины. При благоприятных погодных условия расчистка автодороги запланирована 31 марта», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану.
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