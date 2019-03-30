В Северной Осетии с начала 2019 года около 2 тыс. пользователей подключили «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома»

«Ростелеком» в конце марта сообщил о числе абонентов, подключивших услугу «Интерактивное ТВ» в Северной Осетии

Количество пользователей услуги достигло 25 тыс. человек. За год показатель увеличился на 10 тыс. абонентов, а с начала 2019 года «Интерактивное ТВ» появилось у 2 тыс. пользователей. В среднем каждый день услугу подключают около 30 абонентов.

«"Ростелеком" активно строит современные сети связи по технологиям PON и FTTb во всех населенных пунктах республики. Только в прошлом, 2018 году компания проложила более 200 км волоконно-оптических линий связи. Это дает возможность жителям республики получать весь комплекс телекоммуникационных услуг от "Ростелекома", в том числе и «Интерактивное телевидение». В его контент включены программы ГТРК "Алания" и "Осетия-Ирыстон", что делает услугу еще более востребованной у местного населения», — сказал директор Северо-Осетинского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Гальцев.

Пользователи «Интерактивного ТВ» могут посмотреть любую передачу в записи, поставить эфир на паузу, отложить просмотр или перемотать. В разделе «Видеопрокат» можно заказать фильм. Благодаря функции «Родительский контроль» можно ограничить время просмотра телевизора и доступ детей к нежелательному контенту. В «Интерактивное ТВ» интегрированы соцсети — можно оценить понравившийся фильм или телепрограмму и поделиться с друзьями своими впечатлениями о просмотре.

«Интерактивное телевидение внесло в вечерний досуг нашей большой семьи новые эмоции и впечатления. Благодаря широкому выбору каналов, программ и фильмов каждый, от бабушки до маленьких детей, находит развлечение себе по душе. И чтобы никто друг другу не мешал, сотрудники «Ростелекома» легко смогли развести кабель по разным комнатам нашего дома, и теперь каждый смотрит, что ему интересно в текущий момент», — поделился впечатлениями абонент «Ростелекома» Гарик Бестаев.

Подробнее об услуге «Интерактивное ТВ» и условиях подключения можно узнать на сайте компании по телефону 8 (800) 1000-800 и в центрах обслуживания клиентов «Ростелекома», сообщили в пресс-службе компании.