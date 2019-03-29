Минздрав и прокуратура проверяют больницу Новороссийска, где инвалиду заклеили рану скотчем

Житель Новороссийска пожаловался на условия и персонал в горбольнице, откуда его выписали с незашитой раной

В горбольницу Новоросийска № 1 44-летний Александр Ампилов поступил 25 марта. У мужчины на спине была воспалившаяся липома, которую нужно было удалить. Ампилов — инвалид, у него нет одной ноги, он передвигается на коляске. Журналистом он рассказал, что медучреждение не оборудовано для людей с ограниченными возможностями, в кабинетах он испытывал неудобства, помощь ему не оказывали.

После операции 26 марта Ампилов решил уехать домой, так как его не устроили условия содержания пациентов в отделении гнойной хирургии. Его выписали в тот же вечер, не дав, по его словам, никаких рекомендаций об уходе за раной.

Супруга Ампилова рассказала, что рану мужа размером около 5 см не зашили — сверху разреза была пропитанная йодом марля, заклеенная бумажным скотчем, пишет «Наша газета».

В больнице изданию прокомментировали ситуацию, заявив, что учреждение не может разглашать сведения о факте обращения гражданина за оказанием медпомощи, врачебные манипуляции проводятся согласно стандартам и что в больнице предусмотрены условия пребывания маломобильных пациентов (больница оборудована пандусами на каждом входе, грузовыми и пассажирскими лифтами).

В пресс-службе минздрава Краснодарского края заявили, что ведомство проверяет информацию о жалобах инвалида из Новороссийска на некачественное оказание ему медпомощи и ненадлежащее обращение в больнице.

«В связи с появившейся в СМИ информацией о жалобе пациента городской больницы №1 Новороссийска проводится проверка», — цитирует сообщение министерства РИА «Новости».

Также о начале проверки сообщила прокуратура Краснодарского края.