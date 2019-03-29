Компания CLAAS провела экскурсию по производству для краснодарских студентов

Партнерский Краснодарский край

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Компания CLAAS в марте запустила серию образовательных мероприятий для краснодарских студентов

Первое мероприятие CLAAS Global прошло на заводе в Краснодаре 28 марта. Студенты краснодарских вузов получили возможность увидеть своими глазами современное производство сельскохозяйственной техники и пообщаться не только с опытными и квалифицированными инженерами, но и с членом правления ООО «КЛААС» Романом Прокуратовым.

«Вы сегодня были на самом современном заводе в группе CLAAS. Весь столетний опыт, который компания наработала в производстве зерноуборочной и сельскохозяйственной техники, воплощен в этом заводе. На заводе реализованы все процессы производства, скажем так, с листа стали. На производство с одной стороны завода заходит лист стали, а в конце технологической цепочки появляется готовый комбайн», — сказал Роман Прокуратов.

© Фото пресс-службы CLAAS
© Фото пресс-службы CLAAS
© Фото пресс-службы CLAAS
© Фото пресс-службы CLAAS

После экскурсии студенты приняли участие в познавательной викторине для закрепления полученных знаний. В конце мероприятия каждый собрал миниатюрные модели сельскохозяйственной техники.

Следующий этап проекта — Grow Agro — пройдет 22 апреля.

В пресс-службе CLAAS отметили, что компания ежегодно поддерживает активных и целеустремленных студентов, которые увлечены своей профессией и стремятся к получению новых знаний и навыков. В этом году студенты могли принять участие в решении актуальных для бизнеса задач и предложить идеи по улучшению и оптимизации производственных процессов компании.

Третьим, завершающии этапом всех мероприятий станет проект Trainee, который дает возможность попасть в международную программу стажировок, где молодые специалисты смогут познакомиться с деятельностью CLAAS, проверить свои знания и навыки в разных областях, а также применить их на практике.

Продолжительность стажировки — два года. В нее входит около полугода стажировки в головном офисе компании в Германии или в дочерних компаниях в Америке, Франции или Венгрии. За время прохождения стажировки можно будет по 3-4 месяца работать в разных отделах, чтобы получить опыт и познакомиться с бизнес-процессами компании CLAAS с разных ракурсов.

По окончании срока стажировки участника программы развития молодых специалистов Trainee устроят на работу. Регистрация на программу открыта до 5 мая.

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