В Сочи будут судить женщину, которая обещала бизнесмену получить муниципальную землю
В Сочи 33-летняя местная жительница предстанет перед судом по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере
По версии следствия, в январе 2017 года индивидуальный предприниматель из Краснодара обратился в риелтерскую фирму Сочи с просьбой подобрать для аренды участок земли, находящийся в муниципальной собственности.
Сотрудники фирмы рекомендовали бизнесмену 53-летнего местного жителя, который представился специалистом городской администрации и пообещал, что вместе со знакомой сможет помочь без участия в аукционе получить право аренды, а затем и собственности на землю в Адлерском районе площадью 374 кв. метра.
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Мошенники оценили услугу в 6,5 млн рублей. Эти деньги они якобы собирались передать должностным лицам местной администрации, а на самом деле хотели присвоить.
Предприниматель обратился в правоохранительные органы, и 26 марта 2017 года сообщников задержали в момент передачи денег.
На женщину завели дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество, организованное группой лиц в особо крупном размере).
Расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направят в суд, сообщила 28 марта пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Дело в отношении 53-летнего мужчины выделили в отдельное производство, так как его состояние здоровья не позволяет принимать участие в следственных действиях.
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