В Сочи будут судить женщину, которая обещала бизнесмену получить муниципальную землю

В Сочи 33-летняя местная жительница предстанет перед судом по обвинению в покушении на мошенничество в особо крупном размере

По версии следствия, в январе 2017 года индивидуальный предприниматель из Краснодара обратился в риелтерскую фирму Сочи с просьбой подобрать для аренды участок земли, находящийся в муниципальной собственности.

Сотрудники фирмы рекомендовали бизнесмену 53-летнего местного жителя, который представился специалистом городской администрации и пообещал, что вместе со знакомой сможет помочь без участия в аукционе получить право аренды, а затем и собственности на землю в Адлерском районе площадью 374 кв. метра.