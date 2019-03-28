В Краснодаре откроется выставка работ, которые представят на аукционе MOST

Краснодарский край

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В Краснодарском краевом художественном музее им. Ф.А.Коваленко 18 апреля откроется выставка современного искусства, традиционно предваряющая аукцион MOST

В Краснодарском краевом художественном музее им. Ф.А. Коваленко 18 апреля откроется выставка современного искусства, традиционно предваряющая аукцион MOST. В экспозицию вошла живопись различных жанров и направлений, а также арт-объекты. Среди авторов работ — Леонид Цхэ, Кирилл Гаршин, Владимир Семенский, Владимир Мигачев, Людмила Баронина, Александр Чурсин, Константин Лупанов, группировка ЗИП, Слава ПТРК, арт-группа Recycle и другие известные современные художники, нашедшие признание в России и за ее пределами.

Выставка будет работать до 27 апреля. В этот же день в 18:00 в музее начнется аукцион MOST, каталог которого уже доступен на сайте. Ранее организаторами была заявлена другая дата — 26 апреля, но в начале марта на официальной странице MOST в фейсбуке появилась информация, что по многочисленным просьбам иногородних покупателей аукцион переносится на субботу. Впервые в истории MOST участие в аукционе можно принять онлайн, зарегистрировавшись на сайте.

Аукцион современного искусства MOST проходит в Краснодаре с 2014 года. Его организовали Олег Гончаров​ и Роман Левицкий.

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