ВТБ за год увеличил кредитный портфель в Краснодарском крае на 41%

В 2018 году кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Краснодарском крае вырос на 41% — до 155 млрд рублей

Корпоративный кредитный портфель увеличился за прошлый год на 59%, до 85,4 млрд рублей, а объем выданных бизнесу за год средств возрос на 30%, составив 119 млрд рублей. Розничный кредитный портфель за 2018 год вырос на 25%, до 70 млрд рублей.

По его словам, за год ВТБ выдал жителям Кубани более 39 млрд рублей заемных средств, что на 40% больше, чем в 2017-м. Более половины от данной суммы — 20 млрд рублей — составила выдача кредитов наличными, это на 57% больше, чем годом ранее. Объем выдачи ипотеки по итогам года составил 15,3 млрд рублей (+52%), автокредитов — 3,8 млрд рублей (+22%). Жители края в три раза чаще стали рефинансировать действующие займы: за год ВТБ рефинансировал 3 тыс. кредитов на 2,2 млрд рублей.

Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц увеличился на 28% и достиг 136,6 млрд рублей. При этом объем привлеченных средств юридических лиц составил 46,2 млрд рублей (+39%). По словам Виктора Тусикова, более 40% юрлиц в структуре корпоративных клиентов банка относятся к агропромышленному комплексу.

Напомним, в 2018 году ВТБ объявил об объединении с банком ВТБ 24. На тот момент банки работали под одним брендом, но с разделением полномочий по корпоративному и розничному направлению. С начала 2019 года оба блока объединили под руководством единого бизнес-лидера.

«Эти изменения положительно отразились на работе ВТБ, синергия от объединения корпоративной и розничной сетей дала серьезный результат. В прошлом году мы уверенными темпами нарастили кредитование в регионе, активно финансируя не только предприятия, но и население Кубани, и смогли увеличить свою долю на рынке», — отметил управляющий банком.

Сейчас в Краснодарском крае на счету банка 328 тыс. активных розничных клиентов и 8,7 тыс. корпоративных. Доля ВТБ на рынке кредитования физических и юридических лиц в регионе на начало 2019 года составила 11,2%. Доля ВТБ на рынке привлеченных средств в регионе достигла 14%.