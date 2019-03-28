«Сочи Парк» на день стал площадкой проведения фестиваля «ТелешкоFest»

В Сочи 28 марта 200 участников ежегодного Всероссийского медиафестиваля «ТелешкоFest» будут снимать сюжеты в первом тематическом парке страны «Сочи Парк»

Фестиваль стартовал на курорте 27 марта, он завершится 31 марта.

Третий год подряд юные блогеры, теле- и радиоведущие из Уфы, Казани, Иркутска, Курска, Ульяновска, Новосибирска и других городов приезжают в Сочи, чтобы сделать авторские сюжеты, записать видеоблоги и рассказать об увиденном на своих медиапорталах, телеканалах и радиостанциях, где они выступают авторами и ведущими.

На «ТелешкоFest» создадут группы с участниками разного возраста, в каждой из которых ребята будут осваивать телевизионные профессии — от режиссера видеомонтажа до продюсера. Для школьников проведут тренинги и мастер-классы от профессионалов федеральных телеканалов.

Отдельной частью фестивальной программы станет самостоятельная подготовка и проведение ток-шоу без участия в организации кураторов.

«В рамках развлекательной программы участники фестиваля снимут сюжеты и видеоблоги в интересных локациях: на олимпийских объектах, в открытом море на трехпалубном теплоходе, на оленьей ферме и в этнопарке, и, конечно, в первом тематическом парке страны», — рассказали в пресс-службе «Сочи Парка».

Лучшие сюжеты и видеоблоги войдут в региональные эфиры.

Всероссийский медиафестиваль «ТелешкоFEST» проводится при поддержке Фонда президентских грантов.