В Анапе автомобиль скорой с пациентом внутри опрокинулся, столкнувшись с иномаркой

Краснодарский край

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В Анапе вечером 27 марта произошло ДТП, в результате которого машина скорой помощи опрокинулась на бок

Инцидент произошел на перекрестке улиц Астраханской и Омелькова. По предварительным данным, KIA под управлением девушки, двигаясь на зеленый сигнал, совершала поворот и врезалась в машину скорой, которая ехала со включенной сиреной. В результате столкновения медтранспорт опрокинулся на бок.

В результате происшествия никто не пострадал. В момент ДТП в машине скорой находился пациент, его оперативно пересадили в другой медтранспорт, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По факту аварии проводится проверка.

Анапа ДТП
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В Анапе автомобиль скорой с пациентом внутри опрокинулся, столкнувшись с иномаркой
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