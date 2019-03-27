В Анапе автомобиль скорой с пациентом внутри опрокинулся, столкнувшись с иномаркой
В Анапе вечером 27 марта произошло ДТП, в результате которого машина скорой помощи опрокинулась на бок
Инцидент произошел на перекрестке улиц Астраханской и Омелькова. По предварительным данным, KIA под управлением девушки, двигаясь на зеленый сигнал, совершала поворот и врезалась в машину скорой, которая ехала со включенной сиреной. В результате столкновения медтранспорт опрокинулся на бок.
В результате происшествия никто не пострадал. В момент ДТП в машине скорой находился пациент, его оперативно пересадили в другой медтранспорт, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
По факту аварии проводится проверка.
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