Пожар в кондитерском цехе в Армавире распространился на 600 кв. метров

Пожарные ликвидируют возгорание кондитерского цеха в поселке Глубоком под Армавиром

Сообщение о пожаре в цехе на ул. Ленина поступило в 20:36 27 марта. По словам очевидцев, инцидент произошел в цехе по производству вафель, где загорелся котел.

«Прибывшие к месту происшествия пожарные установили, что происходит горение склада на площади 600 кв. метра. В 21:04 пожар был локализован, к 21:33 ликвидировано открытое горение. На месте пожара организован штаб пожаротушения», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В тушении задействованы 48 человек и 16 единиц техники. Свидетели ЧП сообщают о том, что здание цеха разрушилось.