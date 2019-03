Пожар в кондитерском цехе в Армавире распространился на 600 кв. метров

View this post on Instagram

Обрушился кондитерский цех, который горит сейчас в Глубоком под Армавиром. На место прибывают полицейские в эти минуты. - "В цехе изготавливали вафли. Там загорелся котел. Этот котел уже два раза горел и его тушили - информация от работников предприятия. Сначала сотрудники цеха услышали сильный звук взрыва котла, после чего персонал выбежал. После чего услышали второй звук котла. Добраться до этой печи, которая взорвалась, оказалось сложно. Пришлось ломать стену. Потом вода закончилась, после чего приехала большая машина с водой. В итоге, обрушилось здание. А рядом с ним кафе. Приехала аварийная газовая служба. А вот буквально несколько минут назад приехала армавирская полиция. Слышны какие-то крики" - сообщают очевидцы корреспонденту "ЧП Армавир".