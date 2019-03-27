Пожар в кондитерском цехе в Армавире распространился на 600 кв. метров
Пожарные ликвидируют возгорание кондитерского цеха в поселке Глубоком под Армавиром
Сообщение о пожаре в цехе на ул. Ленина поступило в 20:36 27 марта. По словам очевидцев, инцидент произошел в цехе по производству вафель, где загорелся котел.
«Прибывшие к месту происшествия пожарные установили, что происходит горение склада на площади 600 кв. метра. В 21:04 пожар был локализован, к 21:33 ликвидировано открытое горение. На месте пожара организован штаб пожаротушения», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В тушении задействованы 48 человек и 16 единиц техники. Свидетели ЧП сообщают о том, что здание цеха разрушилось.
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Обрушился кондитерский цех, который горит сейчас в Глубоком под Армавиром. На место прибывают полицейские в эти минуты. - "В цехе изготавливали вафли. Там загорелся котел. Этот котел уже два раза горел и его тушили - информация от работников предприятия. Сначала сотрудники цеха услышали сильный звук взрыва котла, после чего персонал выбежал. После чего услышали второй звук котла. Добраться до этой печи, которая взорвалась, оказалось сложно. Пришлось ломать стену. Потом вода закончилась, после чего приехала большая машина с водой. В итоге, обрушилось здание. А рядом с ним кафе. Приехала аварийная газовая служба. А вот буквально несколько минут назад приехала армавирская полиция. Слышны какие-то крики" - сообщают очевидцы корреспонденту "ЧП Армавир".
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