Общественники добились остановки незаконных работ по строительству колеса обозрения в парке Махачкалы. И требуют посадить там деревья

Активисты движения «Город наш» уличили мэрию Махачкалы в незаконной выдаче разрешения на подготовительные работы по строительству колеса обозрения в парке Ленинского комсомола

В марте вступило в силу подписанное мэром Махачкалы Салманом Дадаевым постановление о передаче части парка под аттракционы. Активисты при этом заявили, что власти не учли результаты общественных слушаний, где большинство проголосовало против, пишет «Кавказский узел».

26 марта общественники обнаружили, как в парке проводятся геодезические работы, связанные с проектом строительства колеса обозрения. Сотрудники компании «Даггеомониторинг», проводящие работы, не предоставили им разрешающих документов, и активисты вызвали сотрудников полиции. Специалистам пришлось приостановить работы, а через время один из представителей компании принес письмо за подписью врио начальника управления ЖКХ Махачкалы Руслана Юсупдибирова от 29 января 2019 года и договор от 19 марта между ООО «Панорама» (инвестор колеса обозрения из Татарстана) и «Даггеомониторинг» на оказание услуг. Активисты отметили, что решение о строительстве аттракционов было принято еще до вступления в должность нового мэра Махачкалы и проведения слушаний.

Также они заявили, что геодезические работы выполняются с нарушениями СНиП и свода правил инженерно-геодезических изысканий: не оформлены соответствующие лицензии, не получено техзадание, не произведена подготовка контрактной документации. Само разрешение, подчеркнули они, должно выдавать управление архитектуры и градостроительства и органы государственного геодезического надзора Роскартографии, а не другие чиновники мэрии, пишет «Черновик».

27 марта активисты «Город наш» подали заявление в прокуратуру, в котором потребовали проверить деятельность компаний «Даггеомониторинг» и «Панорама» и привлечь врио начальника УЖКХ Махачкалы Руслана Юсупдибирова к ответственности за превышение должностных полномочий и выдачу незаконного разрешения на инженерно-геологические работы, передает портал «Молодежь Дагестана».

Общественники предлагают посадить в парке деревья, так как, по их словам, в городе катастрофически мало зеленых зон.