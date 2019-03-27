В Адыгее хотят увеличить уровень безналичного расчета

Адыгея

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В Адыгее уровень безналичного расчета с помощью платежных карт составляет 27,7%, что значительно ниже среднероссийского показателя — 41%

Для изменения ситуации в регионе запустили проект по повышению финансовой доступности, сообщили в пресс-службе Нацбанка по Республике Адыгея. С этой целью Нацбанк и правительство Адыгеи запланировали ряд мероприятий, они включены в дорожную карту.

В первую очередь расширение финансовых услуг коснется жителей отдаленных, малонаселенных и труднодоступных территорий. Сейчас на каждую тысячу жителей Адыгеи приходится только около 13 устройств по приему платежных карт. Планируется, что до конца 2020 года в республике будут открыты дополнительные и передвижные пункты кассовых операций, созданы общедоступные точки финансового консультирования, установлены устройства по приему платежных карт.

«Мероприятия дорожной карты предусматривают не только развитие безналичных расчетов, но и в целом популяризацию финансовых услуг через дистанционные каналы обслуживания», — пояснили в пресс-службе.

По словам руководителя Нацбанка по Республике Адыгея Сергея Самойленко, за два года планируется провести комплекс мероприятий по повышению доступности финансовых услуг и увеличению доли безналичных платежей, одновременно повышая финансовую грамотность населения.

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В Адыгее хотят увеличить уровень безналичного расчета

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