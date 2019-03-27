Мутко пообещал помочь Адыгее реализовать проекты к 100-летию автономии республики

Вице-премьер России Виталий Мутко обсудил с главой Адыгеи ход подготовки к грядущему вековому юбилею автономии области

В 2022 году Адыгея отметит 100-летие автономии республики. Юбилей будут праздновать на государственном уровне. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин в октябре 2017 года. Оргкомитет по подготовке и празднованию 100-летия автономии Адыгеи возглавил Виталий Мутко.

27 марта в Москве глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинформировал вице-премьера о ходе подготовки к празднованию юбилея и предложил в мае-июне провести выездное заседание оргкомитета для уточнения плана мероприятий.

Мутко пообещал поддержку региону в реализации значимых региональных инициатив, посвященных юбилею, сообщили 27 марта в пресс-службе главы Адыгеи.

Программа сформирована совместно с Министерством культуры РФ и состоит из четырех разделов. Предусмотрено проведение большого числа культурно-массовых мероприятий. Отдельно запланирована реконструкция социальных объектов, ремонт ряда учреждений культуры.

Кроме того, Адыгея рассчитывает на поддержку федерального центра в реализации значимых для региона инфраструктурных объектов, в их числе — возведение очистных сооружений и продолжение строительства магистрального водовода.

Адыгея рассчитывает на поддержку федерального центра и получение средств Фонда содействия реформирования ЖКХ для строительства очистных сооружений в поселках Энем, Яблоновский и Краснооктябрьский, а также в ауле Тахтамукай.

Адыгея подготовила документы, чтобы попасть в федеральную программу и получить средства на строительство лечебно-диагностического корпуса с терапевтическим отделением и дневным стационаром Майкопской городской больницы.

«У нас есть крупные проекты по строительству социальных объектов, спорткомплексов, реконструкции инженерной сети ЖКХ, развитию транспортной инфраструктуры, созданию туристского кластера. Мы видим постоянную поддержку со стороны руководства страны и при содействии федерального центра рассчитываем решить поставленные задачи», — заключил глава Адыгеи.