В Краснодаре из-за пожара в ТРК «Меридиан» эвакуировали более 600 человек

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре 27 марта загорелись помещения в ТРК «Меридиан» на улице Стасова, эвакуировали более 600 человек

Сообщение о возгорании поступило спасателям в 15:39. Спустя пять минут пожарные прибыли на место и установили, что происходит горение на площади 10 кв. метров. На месте работали 20 единиц техники и 80 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, пожар произошел в подвале торгово-развлекательного комплекса. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Из ТРК эвакуировали 629 человек.

Краснодар МЧС Пожары
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Сочи на полицейского завели дело за тройное ДТП на служебной машине
Мутко пообещал помочь Адыгее реализовать проекты к 100-летию автономии республики
Мэр Краснодара предложил эксперту из Ростова стать советником по городской среде
В Краснодаре из-за пожара в ТРК «Меридиан» эвакуировали более 600 человек
Кубанские парламентарии приняли закон о развитии метро, канатных и железных дорог
В Краснодаре уличный музыкант ударил ножом парня, которому не понравились его армейские песни

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат (в том числе матерные слова с пропущенными буквами и звездочками), клевета, любые нарушения законов РФ, заведомо недостоверная информация, могущая нанести вред читателям, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ.

Читайте также

Реклама на портале