В Краснодаре из-за пожара в ТРК «Меридиан» эвакуировали более 600 человек
В Краснодаре 27 марта загорелись помещения в ТРК «Меридиан» на улице Стасова, эвакуировали более 600 человек
Сообщение о возгорании поступило спасателям в 15:39. Спустя пять минут пожарные прибыли на место и установили, что происходит горение на площади 10 кв. метров. На месте работали 20 единиц техники и 80 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По предварительным данным, пожар произошел в подвале торгово-развлекательного комплекса. В результате происшествия погибших и пострадавших нет. Из ТРК эвакуировали 629 человек.
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