Трамваи № 5 и 8 на один вечер изменят схему движения в Краснодаре

Краснодарский край

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В Краснодаре 28 марта изменится схема движения трамвайных маршрутов № 5 и 8

В Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении пояснили, что такие меры связаны с ремонтом пути на улице Коммунаров.

Трамваи маршрута № 5 с 22:40 будут следовать от улицы Солнечной по Садовой в Восточное депо. По обычному маршруту последние вагоны поедут от Бершанской в 21:26, от Солнечной — в 22:17.

На маршруте № 8 с 22:55 трамваи будут курсировать от улицы Солнечной по Садовой в Восточное депо. Последние вагоны по стандартному маршруту отправятся от Хладокомбината в 21:54, от Солнечной — в 22:31, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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