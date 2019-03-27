Трамваи № 5 и 8 на один вечер изменят схему движения в Краснодаре
В Краснодаре 28 марта изменится схема движения трамвайных маршрутов № 5 и 8
В Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении пояснили, что такие меры связаны с ремонтом пути на улице Коммунаров.
Трамваи маршрута № 5 с 22:40 будут следовать от улицы Солнечной по Садовой в Восточное депо. По обычному маршруту последние вагоны поедут от Бершанской в 21:26, от Солнечной — в 22:17.
На маршруте № 8 с 22:55 трамваи будут курсировать от улицы Солнечной по Садовой в Восточное депо. Последние вагоны по стандартному маршруту отправятся от Хладокомбината в 21:54, от Солнечной — в 22:31, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат (в том числе матерные слова с пропущенными буквами и звездочками), клевета, любые нарушения законов РФ, заведомо недостоверная информация, могущая нанести вред читателям, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ.