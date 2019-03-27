На Кубани уволили главу сельского поселения, которая помогла своему сыну-депутату получить субсидию

В Мостовском районе уволили главу администрации сельского поселения из-за конфликта интересов между ней и местным депутатом

Прокуратура провела проверку и установила, что глава Краснокутского поселения предоставила имущественные выгоды и привилегии своему сыну — депутату местного совета и директору МУП «Водоканал». Женщина подписала акты выполненных работ, которые на самом деле не были исполнены, в результате предприятие по подложным документам получило субсидии на сумму более 720 тыс. рублей.

При этом чиновница, зная о конфликте интересов, не направила юристу уведомление о личной заинтересованности. По инициативе прокуратуры главу сельского поселения отправили в отставку.

Помимо этого директор «Водоканала» принял местного жителя на должность тракториста, зная, что тот не будет работать, и получил за него деньги в кассе. Позже начальник МУП покинул пост.

На бывшую главу сельского поселения и ее сына завели три уголовных дела по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159, (Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения и содействие в преступлении), сообщили 26 марта в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.