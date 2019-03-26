В Адыгее пересмотрят модель формирования зарплаты учителей

Адыгея

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рекомендовал пересмотреть модель формирования зарплат педагогов в регионе

Такое поручение Кумпилов дал 25 марта министерству образования и науки республики в связи с поступающими обращениями по поводу начисления зарплат в отдельных образовательных организациях.

Руководитель минобра Адыгеи Анзаур Керашев пояснил, что для более объективного подхода предполагается повысить оклад и снизить стимулирующую часть в зарплате. Это позволит минимизировать большой разрыв в уровнях зарплат в одной организации и возможность манипулирования стимулирующими надбавками со стороны руководства школ.

«Новая модель должна быть обсуждена с профсоюзными организациями», — подчеркнул глава Адыгеи.

В ближайшее время в республике проведут совещания с профсоюзами для обсуждения этой темы, после чего всю информацию об изменениях при формировании зарплат доведут до педагогических коллективов региона.

По данным управления федеральной службы госстатистики по Краснодарскому краю и Адыгее, среднемесячная зарплата в системе образования Адыгеи на 1 января 2019 года составляет 21 тыс. 732,8 рубля, что составляет 104,7% к аналогичному периоду 2018 года.

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