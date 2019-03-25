Виртуальные карты с кэшбэком и «Убийца "Нетфликса"». Apple представила новые сервисы

Компания Apple 25 марта представила новую линейку сервисов на презентации в Купертино

Платежный сервис Apple Card включает в себя приложение со статистикой по расходам и разделенным по категориям тратам и виртуальную карту Apple, куда с каждой покупки будет начисляться кэшбек до 3% от расходов за день. Приложение позволит оплачивать покупки по принципу Apple pay. Для рынков, где не работает Apple Pay, выпустят физический вариант Apple Card.

За использование сервиса компания не будет взимать никаких комиссий и годовых процентов. Партнерами Apple выступили банк Goldman Sachs и платежная система MasterCard, где будут обрабатывать платежи. Появится ли Apple Card в России, пока неизвестно.

Видеоплощадка Apple TV Channels объединит в себе сериалы из других стриминговых сервисов и телеканалов, спортивные трансляции и кабельное телевидение.

На стриминговом сервисе Apple TV+ будут транслировать оригинальные фильмы и сериалы. Над ними будут работать Стивен Спилберг, Джей Джей Абрамс, М.Найт Шьямалан и другие известные режиссеры, продюсеры и актеры. Некоторые из них выступили на презентации, но не было показано ни одного трейлера — только общая нарезка с короткими кадрами из разных шоу и фильмов.