Росмолодежи разрешили блокировать сайты

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Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) наделили правом принимать решения о блокировке сайтов

Соответствующее постановление правительства 25 марта опубликовали на портале правовой информации.

Согласно документу, Росмолодежь сможет требовать блокировки сайтов с информацией, «направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для жизни и (или) здоровья иных лиц».

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Напомним, закон о блокировке сайтов, на которых содержится любой контент, который может склонять детей к опасным для жизни и здоровья действиям, был принят в декабре 2018 года.

Таким образом, Росмолодежь пополнила список ведомств, которые могут принимать решения о блокировке сайтов. Ранее оно было только у МВД (в отношении информации об обороте наркотиков), Роскомнадзора (о детский порнографии, способах самоубийства, изготовлении наркотиков; запрещенная в СМИ информация), Роспотребнадзора (о способах самоубийства), Федеральной налоговой службы (об азартных играх) и Росалкогольрегулирования (о незаконной продаже алкоголя).

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