В Адыгее компании начали переходить на проектное финансирование жилищного строительства

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил проверить работу всех застройщиков республики перед переходом к проектному финансированию жилищного строительства

Об этом он заявил 25 марта после видеоконференции, которую провел вице-премьер РФ Виталий Мутко. Участники заседания обсудили вопросы реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Мутко отметил, что новая модель финансирования начнет работать с 1 июля 2019 года. Она предусматривает, что дольщики откажутся от прямого финансирования строительства. Ряд компаний попадает под переходный период. Они смогут достроить жилье по старой схеме. Остальным застройщикам нужно обратиться в банк за проектным финансированием. Власти регионов должны организовать процесс взаимодействия между застройщиками и банками. Сейчас таким финансированием занимаются в стране 63 банка.

По словам вице-премьера, новая модель снизит угрозы рисков в долевом строительстве. Основными требованиями банков для выдачи денег застройщику станут устойчивое финансовое положение компании, качество и своевременность выполнения работ.

По данным минстроя Адыгеи, Сбербанк получил заявки 15 застройщиков. По одному проекту сотрудники банка проводят строительную экспертизу, остальные заявки — на рассмотрении.

«В целом стройиндустрия оказывает влияние и на качество жизни населения, и на развитие экономики. Это и новые рабочие места, и увеличение налогооблагаемой базы. Для дальнейшего развития отрасли необходимо сосредоточиться на решении задач, обозначенных в проекте "Жилье и городская среда"», — сказал Кумпилов.

В пресс-службе главы республики уточнили, что по региональному проекту «Жилье» к 2024 году в Адыгее хотят ввести 2,1 млн кв. метров жилья, в 2019 году — 271 тыс. кв. метров.