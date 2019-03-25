В Сочи из-за соревнований велосипедистов ограничат движение транспорта

В Сочи ограничат движение транспорта в период Всероссийских соревнований по велоспорту, которые пройдут с 16 по 21 апреля.

Ограничение будет действовать с 11:00 до 13:30 17 апреля на Театральной площади, Курортном проспекте, улицах Черноморской, Ленина, Таврической и новом Краснополянском шоссе. Кроме того, ограничение движения транспорта коснется следующих участков: 18 апреля с 11:00 до 13:30 отрезок дороги на Большой Ахун (от пятого километра до вершины горы Ахун);

19 и 20 апреля с 11:00 до 15:00 в районе сел Монастырь, Чвижепсе, Галицино и Олимпийского парка. Соревнования пройдут и в центре курорта. На площади Искусств и улицах Орджоникидзе, Театральной, Поярко, Москвина движение ограничат 21 апреля с 9:45 до 11:10, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.