В Сочи из-за соревнований велосипедистов ограничат движение транспорта

Краснодарский край

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В Сочи ограничат движение транспорта в период Всероссийских соревнований по велоспорту, которые пройдут с 16 по 21 апреля.

Ограничение будет действовать с 11:00 до 13:30 17 апреля на Театральной площади, Курортном проспекте, улицах Черноморской, Ленина, Таврической и новом Краснополянском шоссе. 

Кроме того, ограничение движения транспорта коснется следующих участков:

  • 18 апреля с 11:00 до 13:30 отрезок дороги на Большой Ахун (от пятого километра до вершины горы Ахун); 
  • 19 и 20 апреля с 11:00 до 15:00 в районе сел Монастырь, Чвижепсе, Галицино и Олимпийского парка. 

Соревнования пройдут и в центре курорта. На площади Искусств и улицах Орджоникидзе, Театральной, Поярко, Москвина движение ограничат 21 апреля с 9:45 до 11:10, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи. 

Велоспорт Сочи Транспорт
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