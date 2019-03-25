В Сочи из-за соревнований велосипедистов ограничат движение транспорта
В Сочи ограничат движение транспорта в период Всероссийских соревнований по велоспорту, которые пройдут с 16 по 21 апреля.
Ограничение будет действовать с 11:00 до 13:30 17 апреля на Театральной площади, Курортном проспекте, улицах Черноморской, Ленина, Таврической и новом Краснополянском шоссе.
Кроме того, ограничение движения транспорта коснется следующих участков:
- 18 апреля с 11:00 до 13:30 отрезок дороги на Большой Ахун (от пятого километра до вершины горы Ахун);
- 19 и 20 апреля с 11:00 до 15:00 в районе сел Монастырь, Чвижепсе, Галицино и Олимпийского парка.
Соревнования пройдут и в центре курорта. На площади Искусств и улицах Орджоникидзе, Театральной, Поярко, Москвина движение ограничат 21 апреля с 9:45 до 11:10, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.
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