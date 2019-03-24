Молния попала в самолет при посадке в аэропорту Сочи
В Сочи 23 марта в самолет, который заходил на посадку, попала молния
Это случилось в 6:15. Самолет авиакомпании «Победа» летел из Казани.
В пресс-службе Международного аэропорта Сочи порталу Юга.ру сообщили, что посадка прошла благополучно. В аэропорту самолет осмотрели техники. Из Сочи самолет вылетел в аэропорт базирования без пассажиров.
Пассажиров, ожидающих вылет из Сочи в Москву на этом самолете, в течение дня доставили в пункт назначения другими рейсами. Аэропорт Сочи работает в штатном режиме.
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