Молния попала в самолет при посадке в аэропорту Сочи

В Сочи 23 марта в самолет, который заходил на посадку, попала молния

Это случилось в 6:15. Самолет авиакомпании «Победа» летел из Казани.

В пресс-службе Международного аэропорта Сочи порталу Юга.ру сообщили, что посадка прошла благополучно. В аэропорту самолет осмотрели техники. Из Сочи самолет вылетел в аэропорт базирования без пассажиров.

Пассажиров, ожидающих вылет из Сочи в Москву на этом самолете, в течение дня доставили в пункт назначения другими рейсами. Аэропорт Сочи работает в штатном режиме.