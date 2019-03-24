Грузовик перевернулся после столкновения с легковушкой в Абинском районе. Погибла женщина

Краснодарский край

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В Абинском районе полиция начала проверку после ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля

Авария случилась около 21:00. По предварительным данным, 39-летняя водитель автомобиляLada Priora на перекрестке не уступила дорогу грузовику Scania с полуприцепом. Уточняется, что женщина двигалась по второстепенной полосе, а большегруз — по главной. Грузовик съехал с дороги и опрокинулся, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП пострадал 64-летний водитель фуры. Женщина погибла от полученных травм.

По факту аварии проводят проверку. Устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Абинский район ДТП
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