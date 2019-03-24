Неизвестные привязали к воротам частного дома в Сочи муляж гранаты, сделанный из флакона духов

В Сочи 23 марта в полицию обратилась местная жительница и заявила, что к воротам ее дома привязан предмет, похожий на гранату

Сообщение об этом поступило правоохранителям около 17:00. К дому выехали полицейские, в том числе ОМОН. Они осмотрели предмет и выяснили, что это пустой флакон из-под туалетной воды, оформленный в виде гранаты, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. По факту случившегося проводят проверку.