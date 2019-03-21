В продаже появились билеты на матчи «Краснодара» с «Зенитом» и ЦСКА

Идет продажа билетов на матчи РПЛ «Краснодар» — «Зенит» и «Краснодар» — ЦСКА, которые в апреле пройдут в Краснодаре

С питерской командой «быки» сыграют в рамках 24 тура Российской премьер-лиги 20 апреля, а с москвичами — 28 апреля а рамках 26 тура чемпионата России.

С 19 марта приобрести билет на эти матчи в кассах стадиона и онлайн могут владельцы абонементов и карты болельщика (для владельцев абонементов «Весна» — только в кассах). А с 1 апреля начнутся открытые продажи в кассах стадиона «Краснодар».

Билеты продаются по одному в одни руки. Обязательно предоставление персональных данных (паспорт/водительские права/свидетельство о рождении для детей от 5 до 14 лет). Для владельцев абонемента/карты болельщика повторное предоставление данных не требуется, но необходимо предоставить персональные данные для приобретения дополнительного билета.

О коллективных заявках можно узнать, написав на почту e.dorotenko@fckrasnodar.ru или позвонив по телефону 8(861)298-07-20, доб. 1886.

Цена билетов на обычные трибуны составит от 500 до 1200 рублей, места в бизнес-ложе обойдутся в 3 тыс. рублей. Место в VIP-зоне будет стоить 5 тыс. рублей.