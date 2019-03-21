В Крыму возбудили уголовное дело после отравления двух школьниц

Крым

Распечатать

В Крыму расследуют обстоятельства отравления неизвестными препаратами двух школьниц, одна из которых скончалась

Подросткам из Красноперекопска стало плохо прямо в школе утром 21 марта. 15-летняя девочка погибла, вторая находится в реанимации в состоянии средней тяжести.

«Установлено, что указанные последствия явились результатом отравления. Также установлена еще одна пострадавшая, которая помещена в медицинское учреждение для оказания экстренной помощи», — сообщили в пресс-службе СКР по Крыму.

Следственные органы республики возбудили по факту произошедшего уголовное дело. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее директор республиканского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко сообщил, что отравление произошло в результате употребления неустановленных медикаментов.

Дети Отравления Следственный комитет
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Крыму возбудили уголовное дело после отравления двух школьниц
Букмекеры ставят на победу хозяев в матче Бельгия — Россия
МВД сократило перечень опасных пород собак с 69 до 13
В России освободят от НДС экспорт услуг
Появилась запись переговоров экипажа разбившегося Ту-154 под Сочи. Пилот со стажем назвал возможные причины крушения
В Сочи высадили саженцы ложнодрока, которого в природе осталось несколько десятков кустарников

Лента новостей

Статьи

Водопровод Геленджика собираются полностью реконструировать за 4 года

Кто это сделает и за какие деньги?

Появилась запись переговоров экипажа разбившегося Ту-154 под Сочи

Пилот со стажем назвал возможные причины крушения

Статьи

Балет, тренинг спасателя, детская химическая лаборатория

Чем заняться в выходные 23-24 марта

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат (в том числе матерные слова с пропущенными буквами и звездочками), клевета, любые нарушения законов РФ, заведомо недостоверная информация, могущая нанести вред читателям, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ.

Читайте также

Реклама на портале