В Крыму возбудили уголовное дело после отравления двух школьниц
В Крыму расследуют обстоятельства отравления неизвестными препаратами двух школьниц, одна из которых скончалась
Подросткам из Красноперекопска стало плохо прямо в школе утром 21 марта. 15-летняя девочка погибла, вторая находится в реанимации в состоянии средней тяжести.
«Установлено, что указанные последствия явились результатом отравления. Также установлена еще одна пострадавшая, которая помещена в медицинское учреждение для оказания экстренной помощи», — сообщили в пресс-службе СКР по Крыму.
Следственные органы республики возбудили по факту произошедшего уголовное дело. Выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее директор республиканского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко сообщил, что отравление произошло в результате употребления неустановленных медикаментов.
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