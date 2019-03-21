В Крыму возбудили уголовное дело после отравления двух школьниц

В Крыму расследуют обстоятельства отравления неизвестными препаратами двух школьниц, одна из которых скончалась

Подросткам из Красноперекопска стало плохо прямо в школе утром 21 марта. 15-летняя девочка погибла, вторая находится в реанимации в состоянии средней тяжести.

«Установлено, что указанные последствия явились результатом отравления. Также установлена еще одна пострадавшая, которая помещена в медицинское учреждение для оказания экстренной помощи», — сообщили в пресс-службе СКР по Крыму.

Следственные органы республики возбудили по факту произошедшего уголовное дело. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее директор республиканского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко сообщил, что отравление произошло в результате употребления неустановленных медикаментов.