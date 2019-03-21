Кубанские фигуристы взяли бронзу на чемпионате мира в Японии

Фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт стали бронзовыми призерами чемпионата мира в Японии, выступив с произвольной программой в парном катании

По сумме двух программ пара набрала 217,98 балла и заняла третье место. Золото завоевали представители Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун (234,84 балла), серебряная медаль у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова (228,47 балла).

«Мы сделали все на тренировках и соревнованиях, получили отличные эмоции. Мы прибавили и в скорости, и в чистоте элементов. На гран-при у нас были чистые хорошие прокаты, но здесь мы показали самый чистый прокат в плане исполнения элементов и эмоций», — прокомментировал Энберт, слова которого приводит пресс-служба краевой администрации.

Забияко и Энберт — спортсмены сочинского краевого центра олимпийской подготовки по фигурному катанию.