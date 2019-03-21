Кубанские фигуристы взяли бронзу на чемпионате мира в Японии
Фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт стали бронзовыми призерами чемпионата мира в Японии, выступив с произвольной программой в парном катании
По сумме двух программ пара набрала 217,98 балла и заняла третье место. Золото завоевали представители Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун (234,84 балла), серебряная медаль у Евгении Тарасовой и Владимира Морозова (228,47 балла).
«Мы сделали все на тренировках и соревнованиях, получили отличные эмоции. Мы прибавили и в скорости, и в чистоте элементов. На гран-при у нас были чистые хорошие прокаты, но здесь мы показали самый чистый прокат в плане исполнения элементов и эмоций», — прокомментировал Энберт, слова которого приводит пресс-служба краевой администрации.
Забияко и Энберт — спортсмены сочинского краевого центра олимпийской подготовки по фигурному катанию.
Кто это сделает и за какие деньги?
Появилась запись переговоров экипажа разбившегося Ту-154 под Сочи
Пилот со стажем назвал возможные причины крушения
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат (в том числе матерные слова с пропущенными буквами и звездочками), клевета, любые нарушения законов РФ, заведомо недостоверная информация, могущая нанести вред читателям, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ.