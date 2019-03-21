Букмекеры ставят на победу хозяев в матче Бельгия — Россия

21 марта состоится матч первого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между Россией и Бельгией

Встреча пройдет на «Стадионе имени короля Бодуэна» в Брюсселе и начнется в 22:45 мск.

Явным фаворитом противостояния являются хозяева. Коэффициент на победу бельгийцев — 1,35, а на успех россиян — 8,75. Вероятность ничьей в основное время аналитики оценивают коэффициентом 5,25.

По прогнозам российских букмекерских контор, в процентном соотношении вероятность победы подопечных Роберто Мартинеса — 70%, а команды Станислава Черчесова — 11%. 19% приходится на ничью.

Аналитики считают, что матч будет результативным. На тотал меньше 2,5 гола можно поставить с коэффициентом 2,25, больше 2,5 — 1,65. В процентах вероятности это шансы 42% у 0-2 забитых мячей против 58% у трех и более голов. Большинство — 57% считает, что обе команды забьют вряд ли, пишет «Рейтинг букмекеров».

В последние годы россияне и бельгийцы встречались два раза. На чемпионате мира 2014 года в Бразилии Бельгия выиграла со счетом 1:0. В 2017 году в контрольной игре команды сыграли вничью со счетом 3:3.

Бельгийцы не проигрывают на своей арене с 2016 года; с тех пор они только четыре раза играли вничью. У России два поражения и победа в трех последних гостевых матчах.

Россия и Бельгия — главные фавориты группы I в отборочном турнире к Евро-2020. Помимо них в группу попали Шотландия, Кипр, Казахстан и Сан-Марино. Согласно регламенту, напрямую на турнир попадут две лучшие сборные группы.