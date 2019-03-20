Экс-руководитель адыгейского банка «Новация» получил семь лет колонии за преднамеренное банкротство

Адыгея

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В Адыгее вступил в силу приговор в отношении бывшего председателя правления банка «Новация» Виталия Мирошниченко

Верховный суд Адыгеи 15 марте оставил в силе решение Майкопского горсуда, назначившего Мирошниченко наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься банковской деятельностью сроком на три года.

Финансиста признали виновным в злоупотреблении полномочиями и намеренном банкротстве банка (ч. 2 ст. 201 УК РФ и ст. 196 УК РФ), сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Суд установил, что с октября 2014 года по январь 2017 года Мирошниченко единолично одобрил выдачу 30 кредитов на 1 млрд рублей.

«При этом кредиты не были обеспечены имуществом заемщиков, физическим и юридическим лицам не были способны осуществить возврат денежных средств», — отметили в прокуратуре.

Действия руководителя банка привели к невозможности учреждения удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, что повлекло его банкротство.

Как писали Юга.ру, банк «Новация» сообщил о нарушении своей платежеспособности в январе 2017 года. Через неделю Центробанк отозвал лицензию у банка. Тогда по величине активов ПАО АКБ «Новация» занимало 416-е место в банковской системе РФ.

Банки Банкротство Суд Финансы
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Экс-руководитель адыгейского банка «Новация» получил семь лет колонии за преднамеренное банкротство
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