На весенние каникулы сочинский курорт «Горки Город» представил две акции для детей

Всесезонный курорт «Горки Город» подготовил специальные условия на весенние каникулы для детей

В пресс-службе «Горки Города» рассказали, что горнолыжный отдых в Красной Поляне доступен до середины мая, весной обычно случаются обильные снегопады. Такие погодные условия подходят для катания и тем, кто уверенно катается по трассам и свежему снегу, и тем, кто учится на зеленых зонах.

Перед весенними каникулами «Горки Город» подготовил два предложения для тех, кто планирует поставить своих детей на лыжи. Обе акции будут действовать во время весенних каникул — с 21 марта по 14 апреля включительно.

Первый вариант включает в себя проживание в отелях курорта (Rixos, Courtyard by Marriott, Marriott Sochi Krasnaya Polyana, Gorki Grand, Gorki Panorama, и Novotel) с бесплатным размещением детей в возрасте до 12-15 лет, в зависимости от условий отеля, а также тарифом на спортивные услуги, в который входит ски-пасс и прокат, а также двухчасовое занятие с инструктором по специальной цене — 1,6 тыс. рублей.

Второй вариант предложат тем, кто выберет «Горки Город» только для катания. В этом случае можно воспользоваться пакетом «Детский» со спортивными услугами. Так, ски-пасс, прокат и инструктор обойдутся в 3,1 тыс. рублей.

В зимнем сезоне-2018/2019 курорт «Горки Город» расширил зеленые зоны для обучения в Центральном и Восточном секторах, а также оборудовал их бугельными подъемниками, что упрощает процесс подъема и разграничивает потоки новичков и любителей. Средняя ширина трасс для обучения теперь составляет около 95 метров.