В Краснодаре отключат подсветку зданий и Красной в честь «Часа Земли»

Краснодар 30 марта присоединится к международной экологической акции «Час Земли»

В Краснодаре отключат подсветку административных зданий, Музыкального театра и Театра кукол на ул. Красной. Кроме того, не будет работать декоративное освещение главной улицы города. Кроме того, сейчас обсуждается участие в акции спортивных объектов, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Акция стартует по всему миру в 20:30 по местному времени. Участники выключат свет на 60 минут в знак неравнодушия к будущему планеты.

«Час Земли» — самая массовая ежегодная экологическая акция. Она заключается в символическом отключении на один час внешней подсветки крупных архитектурных и инженерных сооружений, а также электричества и бытовых приборов в жилых домах в знак бережного отношения к природе, рационального использования ее ресурсов и неравнодушия к будущему планеты.

В 2018 году участниками стали более 2 млрд человек из 188 стран. В России в ней принимают участием более чем 100 городов.

В 2019 году «Час Земли» состоится в 13-й раз и пройдет под лозунгом «Ответь за природу!». Всемирный фонд дикой природы призвал участников поделиться экологическими проблемами своего региона на сайте 60.wwf.ru и узнать, какие действия необходимо выполнять, чтобы уже к следующей акции жить в гармонии с природой.



