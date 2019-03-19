На Тамани прошло открытие подстанции 220 кВ «Порт»

18 марта на Тамани прошло торжественное открытие подстанции 220 кВ «Порт»

Подстанция «Порт» — стратегически важный объект для Краснодарского края с точки зрения развития инвестиционного потенциала региона. Объект построило дочернее предприятие компании «Россети», компания «Кубаньэнерго». Стоимость проекта составила около 7,7 млрд рублей.

«Фактически сегодня на Тамани создана новая электросетевая инфраструктура. Подстанция "Порт" призвана покрыть потребности в энергомощностях крупных потребителей на полуострове. Новый энергообъект обеспечит снабжение энергией железнодорожной инфраструктуры, транспортных подходов и, самое главное, создает перспективы строительства порта Тамань, который на данный момент по объему уже стал больше, чем Новороссийский порт. Также это имеет значение для развития порта Кавказ и многих местных предприятий. Таким образом мы дали им возможность развиваться», — сказал генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго» Александр Гаврилов.

К тому же новый объект — пример воплощения цифровых технологий в энергетике. Современная автоматизированная система управления на подстанции обрабатывает около 6,5 тысяч сигналов оборудования подстанции, мониторинга и диагностики, которые поступают в цифровом виде.