Путин пообещал решить проблему дефицита воды в Крыму
Президент России 18 марта заявил о намерении решить проблему дефицита водоснабжения в Крыму, появившуюся после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала
Об этом Владимир Путин сказал во время визита в Крым по поводу пятилетия со дня вхождения полуострова в состав России.
На встрече с общественностью, говоря о сельском хозяйстве, глава государства отметил, что некоторые виды работ, связанные с необходимостью орошения, пришлось сократить «по известным причинам».
«Я думаю, что мы к этой теме еще вернемся, и Крым будет обеспечен в достаточном объеме водой так же, как он сегодня обеспечен электричеством», — заключил Путин.
Ранее Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции и строительства объектов Северо-Крымского канала после проведения публичного технологического и ценового аудита, сообщил «Крыминформ».
До 2014 года Крым снабжал Северо-Крымский канал, который брал воду в Днепре. Воду использовали для сельского хозяйства и промышленного прудового рыбоводства, а также для хозяйственно-питьевого водоснабжения. После присоединения Крыма к России подача воды в канал ведется из водоемов полуострова.
Как сообщали Юга.ру, 18 марта Владимир Путин посетил Республику Крым и Севастополь. Президент принял участие в церемонии запуска Балаклавской ТЭС, а в режиме видеоконференции — Таврической ТЭС и подстанции «Порт» в Тамани.
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