В Сочи 16 и 17 марта ожидается сильный ветер, налипание мокрого снега и туман

Единая дежурно-диспетчерская служба предупредила о значительном ухудшении погоды в Сочи и предгорьях

С вечера субботы 16 марта до вечера воскресенья 17 марта на территории Сочи и в предгорных районах ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с, местами сильный дождь.

В предгорьях и горах прогнозируют дождь, переходящий в мокрый снег, местами возможны грозовые явления. Вероятно налипание мокрого снега на провода и деревья, туман. На дорогах возможна гололедица, особенно ночью с понижением температуры.

Все городские службы Сочи переведены в режим повышенной готовности.

Спасатели просят воздержаться от выхода в горы и не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями. Автовладельцам рекомендуют ездить на зимней или всесезонной резине.