В Сочи 16 и 17 марта ожидается сильный ветер, налипание мокрого снега и туман
Единая дежурно-диспетчерская служба предупредила о значительном ухудшении погоды в Сочи и предгорьях
С вечера субботы 16 марта до вечера воскресенья 17 марта на территории Сочи и в предгорных районах ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с, местами сильный дождь.
В предгорьях и горах прогнозируют дождь, переходящий в мокрый снег, местами возможны грозовые явления. Вероятно налипание мокрого снега на провода и деревья, туман. На дорогах возможна гололедица, особенно ночью с понижением температуры.
Все городские службы Сочи переведены в режим повышенной готовности.
Спасатели просят воздержаться от выхода в горы и не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями. Автовладельцам рекомендуют ездить на зимней или всесезонной резине.
Без каких пяти инструментов нельзя обойтись на кухне
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.