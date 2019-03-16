В Сочи 16 и 17 марта ожидается сильный ветер, налипание мокрого снега и туман

Краснодарский край

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Единая дежурно-диспетчерская служба предупредила о значительном ухудшении погоды в Сочи и предгорьях

С вечера субботы 16 марта до вечера воскресенья 17 марта на территории Сочи и в предгорных районах ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с, местами сильный дождь.

В предгорьях и горах прогнозируют дождь, переходящий в мокрый снег, местами возможны грозовые явления. Вероятно налипание мокрого снега на провода и деревья, туман. На дорогах возможна гололедица, особенно ночью с понижением температуры.

Все городские службы Сочи переведены в режим повышенной готовности.

Спасатели просят воздержаться от выхода в горы и не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями. Автовладельцам рекомендуют ездить на зимней или всесезонной резине.

Погода Сочи
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